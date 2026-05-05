Хачанов высказался о значимости для него фигуры Джоковича и возвращении серба после травмы

15-я ракетка мира 29-летний российский теннисист Карен Хачанов высказался о значимости фигуры четвёртого номера рейтинга 38-летнего сербского теннисиста Новака Джоковича для россиянина.

— Тогда можно я скажу, что в четвёртом круге, возможно, соперником будет Новак Джокович. Просто теоретически. Хотел спросить не про такой гипотетический матч, а про само возвращение Новака Джоковича в тур. Он не играл с Индиан-Уэллса. Что такая фигура значит для тура?

— Слушайте, конечно, это такая фигура! Он уже легенда. То есть он, в принципе, как мне кажется, уже всё, что мог, доказал. Ему хочется играть, но, наверное, тоже становится чуть тяжелее. Я думаю, он и устаёт больше и восстанавливается тяжелее, поэтому делает иногда больше пауз. Если честно, я так специально не отслеживал, но он каждый год чуть-чуть меняет расписание. Я не знаю, вот сейчас он играет здесь сразу на грунте, а до этого не играл в Мадриде. А до этого он не играл Рим, но потом играл Женеву. Короче, я не знаю. Если честно, мне кажется, он отталкивается больше от ощущений, от мотивации и от, наверное, физической составляющей.

Поэтому в любом случае, конечно же, он — в туре. Он же играл в финале Australian Open. То есть навык есть. Да даже не навык — неважно. Мне кажется, пока он не стоит там, не знаю… Да даже если он будет стоять там 30-м или 50-м, всё равно, мне кажется, его недооценивать никогда нельзя. Особенно сейчас, когда он играл финал последнего «Шлема». Поэтому здорово, что он даже не то чтобы возвращается, а просто продолжает играть. И здесь, на этой неделе он в турнире и готовится к «Ролан Гаррос», — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Мужской «Мастерс» в Риме стартует в среду, 6 мая. Джокович выступит на турнире после двухмесячного перерыва. Хачанов и Джокович могут сойтись друг с другом в четвёртом круге соревнования.