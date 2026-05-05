Турнир WTA-1000, Рим: расписание матчей на 5 мая
Сегодня, 5 мая, в Риме, Италия, стартует грунтовый турнир категории WTA-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня состоятся матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.
Теннис. Турнир WTA-1000, Рим. Частичное расписание матчей на 5 мая (время начала московское):
- 12:00 — Барбора Крейчикова (Чехия) — Эльза Жакемо (Франция);
- 12:30 — Анна Бондарь (Венгрия) — Чжэн Циньвэнь (Китай);
- 13:30 — Софья Кенин (США) — Бьянка Андрееску (Канада, WC);
- 14:00 — Антония Ружич (Хорватия) — Камилла Рахимова (Узбекистан);
- 14:00 — Маккартни Кесслер (США) — Лючия Бронцетти (Италия, WC);
- 15:00 — Анастасия Захарова (Россия) — Даяна Ястремская (Украина).
Турнир в Риме проходит с 5 по 16 мая. Действующая чемпионка соревнований — итальянка Жасмин Паолини.
