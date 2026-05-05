Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-1000, Рим: расписание матчей на 5 мая

Турнир WTA-1000, Рим: расписание матчей на 5 мая
Комментарии

Сегодня, 5 мая, в Риме, Италия, стартует грунтовый турнир категории WTA-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня состоятся матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-1000, Рим. Частичное расписание матчей на 5 мая (время начала московское):

  • 12:00 — Барбора Крейчикова (Чехия) — Эльза Жакемо (Франция);
  • 12:30 — Анна Бондарь (Венгрия) — Чжэн Циньвэнь (Китай);
  • 13:30 — Софья Кенин (США) — Бьянка Андрееску (Канада, WC);
  • 14:00 — Антония Ружич (Хорватия) — Камилла Рахимова (Узбекистан);
  • 14:00 — Маккартни Кесслер (США) — Лючия Бронцетти (Италия, WC);
  • 15:00 — Анастасия Захарова (Россия) — Даяна Ястремская (Украина).

Турнир в Риме проходит с 5 по 16 мая. Действующая чемпионка соревнований — итальянка Жасмин Паолини.

Календарь турнира в Риме
Сетка турнира в Риме
Материалы по теме
Четвертьфинал — с Гауфф, а битва за титул — с Рыбакиной? Трудный путь Мирры по сетке Рима
Четвертьфинал — с Гауфф, а битва за титул — с Рыбакиной? Трудный путь Мирры по сетке Рима
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android