Турнир WTA-1000, Рим: расписание матчей на 5 мая

Сегодня, 5 мая, в Риме, Италия, стартует грунтовый турнир категории WTA-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня состоятся матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-1000, Рим. Частичное расписание матчей на 5 мая (время начала московское):

12:00 — Барбора Крейчикова (Чехия) — Эльза Жакемо (Франция);

12:30 — Анна Бондарь (Венгрия) — Чжэн Циньвэнь (Китай);

13:30 — Софья Кенин (США) — Бьянка Андрееску (Канада, WC);

14:00 — Антония Ружич (Хорватия) — Камилла Рахимова (Узбекистан);

14:00 — Маккартни Кесслер (США) — Лючия Бронцетти (Италия, WC);

15:00 — Анастасия Захарова (Россия) — Даяна Ястремская (Украина).

Турнир в Риме проходит с 5 по 16 мая. Действующая чемпионка соревнований — итальянка Жасмин Паолини.