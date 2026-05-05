Видео: Мирра Андреева тренируется перед стартом «тысячника» в Риме

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева провела тренировку перед стартом грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Спортсменка отрабатывала подачу, тренировала приём, а также спарринговала с Алексеем Ватутиным. После этого россиянка раздала автографы и подарила фанатам полотенце, передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

На «тысячнике» в Риме Мирра Андреева стартует со второго круга. Россиянка сыграет с победительницей матча Антония Ружич (Хорватия) — Камилла Рахимова (Узбекистан).

Соревнования в Риме проходят с 5 по 16 мая. Действующей чемпионкой соревнований является итальянская теннисистка Жасмин Паолини.