Карен Хачанов провёл тренировку с Миомиром Кецмановичем на «Мастерсе» в Риме

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов перед стартом «Мастерса» в Риме (Италия) провёл тренировку с сербом Миомиром Кецмановичем (70-й в рейтинге), передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

На соревнованиях в Риме Карен Хачанов начнёт выступление со второго круга. Он сыграет с победителем встречи Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Александр Шевченко (Казахстан). Кецманович на старте турнира встретится с победителем квалификации.

Соревнования в Риме проходят с 6 по 17 мая. Действующий чемпион соревнований — испанец Карлос Алькарас, который в этом году не принимает участия в турнире из-за травмы.