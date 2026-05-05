Видео: тренировка Андрея Рублёва и Марата Сафина на «Мастерсе» в Риме

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв провёл тренировку на «Мастерсе» в Риме (Италия). Вместе с россиянином на корте был двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин, передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

На турнире в Риме Андрей Рублёв во втором круге сыграет с сербом Миомиром Кецмановичем или победителем квалификации. Ранее Кецманович провёл тренировку с другим россиянином — Кареном Хачановым.

Соревнования в Риме проходят с 6 по 17 мая. Действующий чемпион соревнований — вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который в этом году не принимает участия в турнире из-за травмы.