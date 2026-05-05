Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видео: тренировка Андрея Рублёва и Марата Сафина на «Мастерсе» в Риме

Видео: тренировка Андрея Рублёва и Марата Сафина на «Мастерсе» в Риме
Комментарии

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв провёл тренировку на «Мастерсе» в Риме (Италия). Вместе с россиянином на корте был двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин, передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

На турнире в Риме Андрей Рублёв во втором круге сыграет с сербом Миомиром Кецмановичем или победителем квалификации. Ранее Кецманович провёл тренировку с другим россиянином — Кареном Хачановым.

Соревнования в Риме проходят с 6 по 17 мая. Действующий чемпион соревнований — вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который в этом году не принимает участия в турнире из-за травмы.

Материалы по теме
Мирра защищает седьмое место, Медведев рвётся в топ-8: рейтинговые расклады перед Римом
Мирра защищает седьмое место, Медведев рвётся в топ-8: рейтинговые расклады перед Римом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android