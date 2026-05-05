Марта Костюк снялась с турнира WTA-1000 в Риме из-за травмы бедра

Марта Костюк снялась с турнира WTA-1000 в Риме из-за травмы бедра
15-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк снялась с грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Спортсменка не выступит на турнире из-за травмы правого бедра.

Во втором круге соревнований в Риме она должна была сыграть с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия) — Джессика Бузас Манейро (Испания).

Напомним, Марта Костюк на прошлой неделе стала победительницей «тысячника» в Мадриде (Испания). В финале она обыграла россиянку Мирру Андрееву со счётом 6:3, 7:5.

Турнир в Риме проходит с 5 по 16 мая. Действующей чемпионкой соревнований является итальянская теннисистка Жасмин Паолини.

