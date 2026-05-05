Александр Зверев в социальных сетях отписался от Янника Синнера и Карлоса Алькараса

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в социальной сети Instagram* отписался от четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» лидера мирового рейтинга Янника Синнера и семикратного победителя мэйджоров испанца Карлоса Алькараса, занимающего вторую строчку мирового рейтинга.

Отметим, что испанец и итальянец подписаны на Зверева.

Александр Зверев на прошлой неделе сыграл в финале «Мастерса» в Мадриде (Испания). За 57 минут он уступил Яннику Синнеру со счётом 1:6, 2:6. Итальянец в девятый раз подряд обыграл немца.

*Соцсеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.