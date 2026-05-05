Определилась соперница Арины Соболенко во втором круге «тысячника» в Риме

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», 53-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). На старте соревнований она обыграла француженку Эльзу Жакемо (64-я в рейтинге) со счётом 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. В её рамках Крейчикова три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Жакемо один эйс, две двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 10 заработанных.

Во втором круге соревнований Крейчикова сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.