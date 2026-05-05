Определилась соперница Арины Соболенко во втором круге «тысячника» в Риме
Поделиться
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», 53-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). На старте соревнований она обыграла француженку Эльзу Жакемо (64-я в рейтинге) со счётом 6:2, 6:4.
Рим (ж). 1-й круг
05 мая 2026, вторник. 12:10 МСК
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Эльза Жакемо
Э. Жакемо
Встреча продолжалась 1 час 47 минут. В её рамках Крейчикова три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Жакемо один эйс, две двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 10 заработанных.
Во втором круге соревнований Крейчикова сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 мая 2026
-
14:04
-
13:52
-
13:26
-
12:12
-
10:31
-
10:25
-
10:19
-
10:09
-
03:01
-
02:38
-
02:32
-
00:43
-
00:32
- 4 мая 2026
-
23:57
-
23:47
-
23:22
-
23:08
-
23:01
-
21:43
-
20:48
-
20:10
-
19:26
-
19:02
-
18:11
-
17:48
-
17:22
-
16:20
-
15:46
-
15:21
-
14:58
-
14:36
-
14:24
-
13:05
-
12:45
-
12:01