Барбора Крейчикова — Эльза Жакемо: результат матча 5 мая, счёт 2:0, 1-й круг турнира в Риме

Определилась соперница Арины Соболенко во втором круге «тысячника» в Риме
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», 53-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). На старте соревнований она обыграла француженку Эльзу Жакемо (64-я в рейтинге) со счётом 6:2, 6:4.

Рим (ж). 1-й круг
05 мая 2026, вторник. 12:10 МСК
Барбора Крейчикова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Эльза Жакемо
Встреча продолжалась 1 час 47 минут. В её рамках Крейчикова три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Жакемо один эйс, две двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 10 заработанных.

Во втором круге соревнований Крейчикова сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

