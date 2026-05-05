Мирра Андреева и Людмила Самсонова потренировались вместе на турнире в Риме

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 21-й номер мирового рейтинга Людмила Самсонова провели тренировку на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). Передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

На соседнем корте практиковались двукратная чемпионка ТБШ американка Кори Гауфф и девятая ракетка мира Виктория Мбоко из Канады.

На «тысячнике» в Риме Мирра Андреева стартует со второго круга. Россиянка сыграет с победительницей матча Антония Ружич (Хорватия) — Камилла Рахимова (Узбекистан). Соперницей Людмилы Самсоновой станет американка Энн Ли или китаянка Чжан Шуай.