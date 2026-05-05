Тони Надаль: Зверев предпочёл бы играть с Алькарасом. Для него Синнер почти непобедим

Бывший тренер и дядя Рафаэля Надаля Тони Надаль высказался о поражении третьей ракетки мира немца Александра Зверева в финале «Мастерса» в Мадриде (Испания). За 57 минут он уступил итальянцу Яннику Синнеру со счётом 1:6, 2:6.

«Финал, который заканчивается менее чем за час между первой и третьей ракеткой мира, — это необычно. Зверев проиграл Синнеру. Когда-то я спросил Зверева, с кем бы он предпочёл играть, с Синнером или Алькарасом, и он сказал: Алькарас. Для него Синнер практически непобедим. Не считаю Алькараса хуже Синнера. Правда, Синнер — игрок другого типа, чем Алькарас, поскольку у Карлоса такой широкий диапазон ударов, что иногда он даёт своим соперникам больше возможностей, что, похоже, больше подходит Саше», — приводит слова Тони Надаля Punto de Break.