«Важно, чтобы восстановился». Тони Надаль — о том, что Алькарас пропустит «Ролан Гаррос»

Бывший тренер и дядя Рафаэля Надаля Тони Надаль прокомментировал снятие семикратного чемпиона турниров «Большого шлема» второй ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса с «Мастерсов» в Мадриде, Риме и с «Ролан Гаррос» из-за травмы.

«Я не думаю, что Алькарас слишком беспокоится о первом месте в рейтинге. Важно, чтобы он восстановился. Запястье очень чувствительное, я помню проблемы дель Потро. Я уверен, что Алькарас не будет себя перенапрягать», — приводит слова Тони Надаля Punto de Break.

Ранее в СМИ сообщалось, что Алькарас планирует принять участие в турнире ATP-500 в Лондоне (15-21 июня) и Уимблдоне, который стартует 29 июня.