Главная Теннис Новости

Мирра Андреева оценила возможных соперниц во втором круге на турнире в Риме

Мирра Андреева оценила возможных соперниц во втором круге на турнире в Риме
Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о предстоящей встрече второго круга на турнире WTA-1000 в Риме (Италия). Она сыграет с победительницей матча Антонич Раужич (Хорватия) — Камилла Рахимова (Узбекистан).

Рим (ж). 1-й круг
05 мая 2026, вторник. 15:30 МСК
Антония Ружич
Хорватия
Антония Ружич
А. Ружич
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		1
4 		5
         
Камилла Рахимова
Узбекистан
Камилла Рахимова
К. Рахимова

— Что думаешь о первом матче на турнире? Твоя соперница определится в матче Ружич — Рахимова.
— Никогда не играла с Ружич. Видела несколько моментов её игры в Австралии и в целом знаю, как она играет, очевидно, многое будет зависеть от [тренера] Кончиты [Мартинес], от того, что она мне скажет. Вместе разработаем план на игру. А что касается Рахимовой, знаю Камиллу давно, играли друг с другом один раз в 2023 году. Независимо от того, кто победит, это всё равно будет сложный матч, поэтому просто постараюсь подготовиться к любой сопернице наилучшим образом, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Четвертьфинал — с Гауфф, а битва за титул — с Рыбакиной? Трудный путь Мирры по сетке Рима
