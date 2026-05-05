Чжэн Циньвэнь вышла во второй круг «тысячника» в Риме, обыграв Анну Бондарь
32-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). На старте соревнований она обыграла представительницу Венгрии Анну Бондарь (58-я в рейтинге) со счётом 3:6, 6:3, 6:4.
Рим (ж). 1-й круг
05 мая 2026, вторник. 13:45 МСК
Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. В её рамках Циньвэнь семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Бондарь один эйс, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-понтов из девяти заработанных.
Во втором круге соревнований в Риме Чжэн Циньвэнь сыграет с испанской теннисисткой Кристиной Букшей (31-я в рейтинге).
