Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Реально хочется спокойствия». Бублик рассказал, как изменилось его отношение к теннису

«Реально хочется спокойствия». Бублик рассказал, как изменилось его отношение к теннису
Комментарии

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, как изменилось его отношение к теннису. Спортсмен оценил утверждения словами «факт» и «фейк».

— Я подаю с руки, потому что хочу веселья.
— Факт.

— Я иногда сам не знаю, что сделаю в следующем розыгрыше.
— Уже, наверное, фейк.

— Красивый розыгрыш для меня иногда важнее, чем скучное очко.
— Уже фейк.

— Я люблю ломать сопернику ритм специально.
— Опять фейк. Раньше — да. Раньше это были факты, а сейчас что-то уже реально хочется спокойствия.

— Я могу начать кайфовать даже если проигрываю.
— Факт.

— Иногда я делаю безумные удары просто потому, что могу.
— Факт.

— Я могу психануть, а через минуту уже смеяться.
— Факт.

— Иногда лучший план — это вообще без плана.
— 100% факт.

— Если я получаю удовольствие, то играю лучше.
— Факт.

— Я люблю разговаривать с тренером во время матча.
— Фейк, конечно. Никогда не разговаривал с тренером.

— Удар рукояткой ракетки — мой фирменный.
— Факт, — сказал Бублик в видео First&Red.

Материалы по теме
Мирра защищает седьмое место, Медведев рвётся в топ-8: рейтинговые расклады перед Римом
Мирра защищает седьмое место, Медведев рвётся в топ-8: рейтинговые расклады перед Римом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android