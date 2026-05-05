«Реально хочется спокойствия». Бублик рассказал, как изменилось его отношение к теннису

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, как изменилось его отношение к теннису. Спортсмен оценил утверждения словами «факт» и «фейк».
— Я подаю с руки, потому что хочу веселья.
— Факт.
— Я иногда сам не знаю, что сделаю в следующем розыгрыше.
— Уже, наверное, фейк.
— Красивый розыгрыш для меня иногда важнее, чем скучное очко.
— Уже фейк.
— Я люблю ломать сопернику ритм специально.
— Опять фейк. Раньше — да. Раньше это были факты, а сейчас что-то уже реально хочется спокойствия.
— Я могу начать кайфовать даже если проигрываю.
— Факт.
— Иногда я делаю безумные удары просто потому, что могу.
— Факт.
— Я могу психануть, а через минуту уже смеяться.
— Факт.
— Иногда лучший план — это вообще без плана.
— 100% факт.
— Если я получаю удовольствие, то играю лучше.
— Факт.
— Я люблю разговаривать с тренером во время матча.
— Фейк, конечно. Никогда не разговаривал с тренером.
— Удар рукояткой ракетки — мой фирменный.
— Факт, — сказал Бублик в видео First&Red.