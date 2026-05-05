Андухар — об Алькарасе: он сказал мне, что хочет вернуться, когда будет на 100% готов

Испанский теннисист Пабло Андухар поделился информацией о возвращении в тур семикратного чемпиона турниров «Большого шлема» соотечественника Карлоса Алькараса после травмы.

«У меня была возможность поговорить с ним в течение пяти минут, он сказал мне, что хочет вернуться, когда будет на 100% готов. Он не устанавливает сроки, а будет идти день за днём. У меня самого было пять операций на локте, когда вы устанавливаете сроки и не достигаете этой цели, это может вызвать некоторое беспокойство. Вижу, что он очень хорошо осведомлён об этом — когда вернётся, это будет потому, что он будет на 100%», — приводит слова Андухара We Love Tennis.