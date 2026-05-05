Фанаты встретили Джоковича после тренировки на «Мастерсе» в Риме

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович провёл тренировку на «Мастерсе» в Риме (Италия), после которой его ожидала толпа поклонников.

Серб начнёт свой путь на турнире со второго круга, в котором ему предстоит сыграть с сильнейшим во встрече между венгром Мартоном Фучовичем и победителем квалификации.

Для Джоковича соревнование в Риме станет первым с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) в марте, где он проиграл в четвёртом круге британцу Джеку Дрейперу — 6:4, 4:6, 6:7 (5:7).

«Мастерс» в Риме пройдёт с 6 по 17 мая. Действующим победителем соревнований является испанец Карлос Алькарас, который не примет участие в розыгрыше турнира из-за травмы руки.