Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Камилла Рахимова — Антония Ружич, результат матча 5 мая 2026, счет 1:2, 1-й круг WTA-1000, Рим

Определилась соперница Мирры Андреевой по матчу второго круга «тысячника» в Риме
Комментарии

76-я ракетка мира представительница Узбекистана Камилла Рахимова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Риме (Италия), уступив на старте турнира хорватке Антонии Ружич (59-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:1, 3:6.

Рим (ж). 1-й круг
05 мая 2026, вторник. 15:30 МСК
Антония Ружич
Хорватия
Антония Ружич
А. Ружич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
4 		6 3
         
Камилла Рахимова
Узбекистан
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Теннисистки провели на корте 2 часа 7 минут. За время матча Ружич выполнила одну подачу навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 10. Камилла Рахимова сделала в игре три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

Во втором круге турнира в Риме Ружич сыграет с российской теннисисткой Миррой Андреевой.

Сетка турнира в Риме
Календарь турнира в Риме
Материалы по теме
«В данный момент я сосредоточена не на призовых». Мирра — перед супертурниром в Риме
Эксклюзив
«В данный момент я сосредоточена не на призовых». Мирра — перед супертурниром в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android