Определилась соперница Мирры Андреевой по матчу второго круга «тысячника» в Риме

76-я ракетка мира представительница Узбекистана Камилла Рахимова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Риме (Италия), уступив на старте турнира хорватке Антонии Ружич (59-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:1, 3:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 7 минут. За время матча Ружич выполнила одну подачу навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 10. Камилла Рахимова сделала в игре три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

Во втором круге турнира в Риме Ружич сыграет с российской теннисисткой Миррой Андреевой.