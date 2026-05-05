Мирра Андреева рассказала, сыграет ли в парном разряде «тысячника» в Риме

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, планирует ли она принять участие в парном разряде «тысячника» в Риме, Италия, отметив, что выступит на турнире вместе с россиянкой Дианой Шнайдер.

— Ты будешь играть в Риме в парном разряде?

— Да, мы здесь тоже играем в парном разряде с Дианой [Шнайдер]. Надеюсь, мы вместе сможем показать хороший результат, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Турнир в Риме проходит с 5 по 16 мая. Действующей победительницей соревнований является итальянская теннисистка Жасмин Паолини. В финале турнира прошлого года она обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:2.