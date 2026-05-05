Анастасия Захарова — Даяна Ястремская, результат матча 5 мая 2026, счет 1:2, 1-й круг WTA-1000, Рим

Анастасия Захарова в трёх сетах обыграла Ястремскую в первом круге «тысячника» в Риме
85-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Риме (Италия), обыграв в стартовом матче украинку Даяну Ястремскую (21-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 7:5, 7:6 (8:6).

Рим (ж). 1-й круг
05 мая 2026, вторник. 16:25 МСК
2 : 1
4  7 7 8
6  5 6 6
         
Теннисистки провели на корте 3 часа 6 минут. За время матча Ястремская выполнила одну подачу навылет, допустив при этом девять двойных ошибок, а также смогла реализовать 8 брейк-пойнтов из 14. Анастасия Захарова не делала в игре ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из девяти.

Во втором круге турнира в Риме Анастасия Захарова сыграет с чешской теннисисткой Линдой Носковой.

