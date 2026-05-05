Главная Теннис Новости

Соболенко — о неравенстве доходов: в какой-то момент придётся прибегнуть к бойкоту ТБШ

Соболенко — о неравенстве доходов: в какой-то момент придётся прибегнуть к бойкоту ТБШ
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о распределении доходов на турнирах «Большого шлема», допустила возможность бойкота крупнейших соревнований, если организаторы не пойдут на уступки игрокам.

«Мы создаём шоу. Без нас не было бы турниров, без нас не было бы развлечения. Думаю, мы заслуживаем более высокой оплаты.

Некоторые вещи на турнирах «Большого шлема» действительно несправедливы. В какой-то момент придётся прибегнуть к бойкоту, если это будет единственный способ защитить наши права. Если до этого дойдёт, полагаю, мы, игроки, сможем объединиться, потому что некоторые вещи на турнирах «Большого шлема» действительно несправедливы для нас», — приводит слова Соболенко France Info.

Ранее стало известно, несмотря на увеличение общего призового фонда на «Ролан Гаррос» — 2026, доля призовых, выплачиваемых игрокам, будет ниже той, на которую рассчитывали теннисистки.

