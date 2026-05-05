«Мадрид — уже в прошлом». Андреева — о подготовке к «тысячнику» в Риме

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как повлияло на её подготовку к «тысячнику» в Риме (Италия) выступление на турнире в Мадриде, где она проиграла в финале украинке Марте Костюк со счётом 3:6, 5:7.

— Мирра, поздравляю. Невероятный успех в Мадриде. Два финала — одиночный и парный. Поделись своими мыслями о выступлении там и о том, как это повлияло на твою подготовку к Риму.

— Ну, конечно, это были очень хорошие две недели в Мадриде и в одиночном разряде, и в парном. Я имею в виду, что смогла выйти в два финала. Так что думаю, из этих двух недель можно извлечь много позитивного. Но теперь Мадрид — это уже в прошлом, поэтому нам нужно забыть, что там произошло, постараться сосредоточиться на том, чтобы хорошо выступить здесь и сейчас.

— Прошла уже пара дней после этих финалов в Мадриде. Каково это — после разочарования в финале одиночного разряда перестроиться и сосредоточиться на новом турнире?

— Ну, как сказал Рафа, то, что случилось в Мадриде, случилось. Так что вот мы в Риме. Я посмотрела это видео сегодня утром, поэтому стараюсь придерживаться такого же настроя перед каждым следующим турниром, даже если результат был не очень хорошим. То есть не таким, каким мне хотелось бы. Просто постараюсь придерживаться этого настроя, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.