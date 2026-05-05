Главная Теннис Новости

«Обе превращаемся в маленьких детей». Андреева — об общении со Шнайдер вне корта

«Обе превращаемся в маленьких детей». Андреева — об общении со Шнайдер вне корта
Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала об общении с соотечественницей Дианой Шнайдер вне корта, отметив, что теннисистки часто веселятся вместе.

— Есть ли какая-то особенность, когда сталкиваешься с Дианой вне корта и на корте, по сравнению с ситуацией, когда ты оказываешься с другими соперницами? Когда ты с Дианой, возможно, делаешь какие-то вещи по-другому?
— Конечно, с Дианой мы часто ребячимся, нам очень нравится веселиться. Мы всегда смеёмся и рассказываем друг другу смешные истории. Иногда так сильно смеёмся, что потом обе плачем. Понятно, с ней чувствую, что мы обе превращаемся в маленьких детей, которые просто любят веселиться. Иногда с другими людьми я более серьёзна, мне нужно быть немного более зрелой и вести себя как взрослая. Мне нравится, что могу сочетать в себе эти две личности. Нравится, что рядом есть люди, с которыми могу по-настоящему повеселиться, пошутить и посмеяться, есть люди, с которыми мне приходится быть серьёзной. Нравится, что внутри меня сочетаются две личности, – передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

