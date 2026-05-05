«Уже через два дня была в порядке». Швёнтек — о восстановлении после болезни

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира из Польши Ига Швёнтек рассказала о восстановлении и подготовке к «тысячнику» в Риме после болезни из-за которой ей пришлось сняться с матча третьего круга турнира WTA-1000 в Мадриде с американкой Энн Ли.
«Турнир в Мадриде был тяжёлым. Это было, прямо скажем, крайне плохо. Я была совсем не в форме уже за день до матча. И в день игры тоже — вообще без энергии.
Честно говоря, на следующий день было немного лучше, но всё равно не думаю, что смогла бы играть нормально.
Но уже через два дня была в порядке. Восстановилась. У меня было время остаться там и не путешествовать, потому что, думаю, небезопасно ездить, когда ты в таком уязвимом состоянии.
Потом приехала сюда и с самого начала смогла тренироваться на 100%. Быстро вернулась в форму. Просто неудачное стечение обстоятельств. Честно, многие игроки заболели, полагаю, этого было не избежать», – сказала Швёнтек на пресс-конференции в Риме.
