Мирра Андреева — о подготовке к матчам: обсуждаем план с Кончитой за 15 минут

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как проходит подготовка к матчам вместе с тренером Кончитой Мартинес и сколько времени уходит на разбор соперниц.

— Ты сказала, что будете разрабатывать план игры с Кончитой. Как это происходит? Сколько времени это занимает?

— Ну, обычно это занимает около 15 минут. Не очень долго. Она всегда спрашивает меня, знаю ли я, как играет моя соперница. Я просто излагаю свою точку зрения, а затем она либо даёт дополнительные советы, либо иногда поправляет меня, если я ошибаюсь. Затем она показывает мне статистику. У неё также есть свои записи, которые она делает, чтобы показать, а затем мы обе обсуждаем, как играть, – передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.