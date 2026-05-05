«Меня это не так сильно беспокоит». Андреева — о разнице в игре на кортах разных размеров

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, ощущает ли она разницу в игре на крупных аренах и небольших кортах.

— Ты замечаешь разницу, когда начинала свою карьеру на небольших кортах, по сравнению с центральными кортами? Например, в размерах, в пространстве для передвижения? Имеет ли это значение?

— Скажу честно, когда я только начала переходить на большие корты на турнирах, почувствовала некоторую разницу. Мне нужно было хотя бы размяться на большом корте, чтобы почувствовать атмосферу, почувствовать большие трибуны, представить, сколько людей придёт. Конечно, это совсем другие ощущения. Вначале мне казалось, что мне нужно как минимум 15-20 минут, чтобы поиграть на корте и понять, каково это. Но сейчас много играю в парном разряде, там в основном матчи проходят на небольших кортах. Также я могу сыграть в одиночном разряде на большом корте. У меня сейчас есть оба варианта. Со временем просто привыкла играть то на небольшом корте, то на большом. Сейчас не чувствую большой разницы, это меня не так сильно беспокоит, – передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.