Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Меня это не так сильно беспокоит». Андреева — о разнице в игре на кортах разных размеров

«Меня это не так сильно беспокоит». Андреева — о разнице в игре на кортах разных размеров
Комментарии

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, ощущает ли она разницу в игре на крупных аренах и небольших кортах.

— Ты замечаешь разницу, когда начинала свою карьеру на небольших кортах, по сравнению с центральными кортами? Например, в размерах, в пространстве для передвижения? Имеет ли это значение?
— Скажу честно, когда я только начала переходить на большие корты на турнирах, почувствовала некоторую разницу. Мне нужно было хотя бы размяться на большом корте, чтобы почувствовать атмосферу, почувствовать большие трибуны, представить, сколько людей придёт. Конечно, это совсем другие ощущения. Вначале мне казалось, что мне нужно как минимум 15-20 минут, чтобы поиграть на корте и понять, каково это. Но сейчас много играю в парном разряде, там в основном матчи проходят на небольших кортах. Также я могу сыграть в одиночном разряде на большом корте. У меня сейчас есть оба варианта. Со временем просто привыкла играть то на небольшом корте, то на большом. Сейчас не чувствую большой разницы, это меня не так сильно беспокоит, – передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Материалы по теме
«В данный момент я сосредоточена не на призовых». Мирра — перед супертурниром в Риме
Эксклюзив
«В данный момент я сосредоточена не на призовых». Мирра — перед супертурниром в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android