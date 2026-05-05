Главная Теннис Новости

Рыбакина рассказала о разнице в условиях игры на «тысячниках» в Риме и Мадриде

Рыбакина рассказала о разнице в условиях игры на «тысячниках» в Риме и Мадриде
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о разнице в условиях игры на «тысячниках» в Риме (Италия) и Мадриде (Испания).

– Насколько сильно отличается переход сюда из Мадрида, где есть высота над уровнем моря? Что делаете, чтобы адаптироваться к нормальным условиям?
– Да, разница большая. Здесь мяч летит не так сильно. Корт, как мне кажется, немного мягче, поэтому мячи становятся тяжелее. Нужно постоянно быть за мячом и стараться пробивать его всем телом. Условия другие, но у меня было время потренироваться. У меня ещё есть несколько дней. Я бы сказала, что пока всё нормально (улыбается), – сказала Рыбакина на пресс-конференции в Риме.

