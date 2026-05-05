Захарова — о победе над Ястремской: она вколачивала мячи и не оставляла мне шансов

81-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова рассказала, как ей удалось переломить ход встречи и одержать победу в матче с украинкой Даяной Ястремской в первом круге турнира WTA-1000 в Риме, Италия. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 7:6 (8:6).

– Как удалось перевернуть матч? Ты уступала сет и 2:4 во второй партии было. Потом уже ты не подала на матч в третьем сете, плюс у соперницы был пятерной матчбол.

– Не представляю, как зрители меня смотрели. Я сама немножко, мне кажется, чуть не додавила. Мне как-то сложно было каждый раз, когда у меня был матчбол, то есть появлялся шанс, и я вроде подавала даже первым мячом. А она как-то этот мяч вколачивала и не оставляла мне никаких шансов. В общем так получилось. А потом был тай-брейк — это вообще была отдельная история. Я вроде играла, а потом уже «летела» 1:6. Но в итоге как-то каждый мяч отыгрывала, отыгрывала и победила, — сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.