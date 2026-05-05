Эмма Радукану снялась с розыгрыша «тысячника» в Риме

Чемпионка US Open – 2021, 30-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану снялась с розыгрыша турнира WTA-1000 в Риме (Италия) из-за плохого самочувствия после перенесенной вирусной инфекции.

В сезоне-2026 Радукану не сыграла ни одного матча на грунте. В последний раз она принимала участие в турнирах WTA на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе (США), где в матче третьего круга проиграла американской теннисистке Аманде Анисимовой (1:6, 1:6).

Турнир в Риме проходит с 5 по 16 мая. Действующей победительницей соревнований является итальянская теннисистка Жасмин Паолини, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла американку Кори Гауфф сос счётом 6:4, 6:2.