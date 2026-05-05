Кафельников: выход Мирры Андреевой в финал в Риме станет сюрпризом

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о шансах российской теннисистки Мирры Андреевой на успешное выступление на «тысячнике» в Риме, Италия.

«Андреева сейчас лучше всех в стране играет, поэтому, конечно, верим в неё. Но не думаю, что в Риме она сможет повторить успешные выступления на двух предыдущих турнирах. Всё-таки в преддверии «Ролан Гаррос» и Арина Соболенко, и Елена Рыбакина, и все другие сильные теннисистки мобилизуют свои силы и будут играть максимально ответственно. Так что выход в финал Андреевой в Риме станет сюрпризом», — приводит слова Кафельникова ТАСС.

Ранее Андреева одержала победу на турнире WTA-500 в Линце (Австрия), а также вышла в финал на «тысячнике» в Мадриде.