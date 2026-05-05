Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-1000 в Риме, 2026 год: результаты матчей 5 мая

Турнир WTA-1000 в Риме, 2026 год: результаты матчей 5 мая
Комментарии

Сегодня, 5 мая, в Риме, Италия, стартовал грунтовый турнир категории WTA-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня состоялись матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-1000, Рим. Результаты матчей на 5 мая:

Барбора Крейчикова (Чехия) – Эльза Жакемо (Франция) – 6:2, 6:4;

Анна Бондарь (Венгрия) – Чжэн Циньвэнь (Китай) – 6:3, 4:6, 3:6;

Петра Марченко (Хорватия) – Александра Олейникова (Украина) – 1:6, 3:6;

Софья Кенин (США) – Бьянка Андрееску (Канада) – 4:6, 5:7;

Антония Ружич (Хорватия) – Камилла Рахимова (Узбекистан)– 6:4, 1:6, 6:3;

Анастасия Захарова (Россия) – Даяна Ястремская (Украина) – 4:6, 7:5, 7:6 (8:6);

Маккартни Кесслер (США) – Лючия Бронцетти (Италия) – 6:3, 5:7, 6:4;

Зейнеп Сёнмез (Турция) – Дженнифер Руджери (Италия) – 4:6, 6:2, 6:2;

Мартина Тревизан (Италия) – Талия Гибсон (Австралия) – 4:6, 6:0, 3:6;

Энн Ли (США) – Чжан Шуай (Китай) – 1:6, 6:4, 6:2.

Сетка турнира в Риме
Календарь турнира в Риме
Материалы по теме
«В данный момент я сосредоточена не на призовых». Мирра — перед супертурниром в Риме
Эксклюзив
«В данный момент я сосредоточена не на призовых». Мирра — перед супертурниром в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android