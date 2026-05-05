Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина прокомментировала идею бойкота ТБШ из-за призовых

Елена Рыбакина прокомментировала идею бойкота ТБШ из-за призовых
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о проблеме распределения доходов на турнирах «Большого шлема» и возможного бойкота соревнований со стороны игроков из-за этого.

– Арина Соболенко ранее сказала, что игроки могут в какой-то момент бойкотировать турнир «Большого шлема» из-за вопросов распределения доходов. Вы сами могли бы это поддержать?
– Сложный вопрос. В прошлом было много ситуаций, когда игроки могли объединиться и бойкотировать, но этого никогда не происходило. Честно говоря, я не знаю. Если большинство скажет, что мы не играем и бойкотируем — тогда я поддержу, это не проблема.

Но улучшения нужны не только на турнирах «Большого шлема» и не только в увеличении призовых. Многие не учитывают, что есть большие налоги — можно заработать больше, но значительная часть уходит на налоги. Это отдельная тема.

Сложно говорить о бойкоте. Как я сказала, за многие годы были разные проблемы, но игроки так и не смогли реально объединиться и что-то изменить, – сказала Рыбакина на пресс-конференции в Риме.

Материалы по теме
«В данный момент я сосредоточена не на призовых». Мирра — перед супертурниром в Риме
Эксклюзив
«В данный момент я сосредоточена не на призовых». Мирра — перед супертурниром в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android