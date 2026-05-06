Главная Теннис Новости

«Немного другие». Андреева сравнила условия игры на «тысячниках» в Мадриде и Риме

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева сравнила условия игры на «тысячниках» в Мадриде и Риме, отметив, что на кортах столицы Италии мячи двигаются с другой скоростью.

— После двух недель в Мадриде ты привыкаешь к высоте, к тому, как летит мяч. Каково это – вернуться на землю?
— Честно говоря, мы только что говорили с Кончитой, насколько эти условия — в Мадриде и Риме — отличаются. Конечно, в Мадриде помню, как била по мячу, он летел на большой высоте, отскакивал высоко. Мне это нравилось. Люблю играть в Мадриде. Здесь же условия немного другие. Особенно сегодня — ведь ночью или утром шёл дождь, я не уверена. И условия становятся более жёсткими, мяч становился тяжелее. Он летел не так быстро. Нужно быть умной и немного подстраивать свою игру под такие условия, не продолжать бить так сильно, как хочется, чтобы мяч летел так же быстро, как в Мадриде. Здесь нужно действительно строить розыгрыш немного по-другому, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

«В данный момент я сосредоточена не на призовых». Мирра — перед супертурниром в Риме
