Рыбакина — о физическом состоянии: на прошлой неделе были сильные проблемы с аллергией

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о своём самочувствии перед стартом на «тысячнике» в Риме, Италия.

«Честно говоря, хотелось бы чувствовать себя лучше. На прошлой неделе у меня были сильные проблемы с аллергией. Сейчас становится лучше. Мы с командой корректируем тренировки, смотрим день за днём. Бывают хорошие дни, бывают плохие. Дождливые дни для меня сейчас самые лучшие.

Хотели сделать больше физической работы перед турниром, но в целом подготовка была хорошей. Конечно, всегда есть что улучшать», – сказала Рыбакина на пресс-конференции в Риме.

Рыбакина начнёт свой путь на турнире в Риме с матча второго круга, в котором ей предстоит сыграть с победительницей встречи между гречанкой Марией Саккари и австрийской теннисисткой Лилли Таггер.

