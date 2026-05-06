Сегодня, 6 мая, в Риме, Италия, продолжается грунтовый турнир категории WTA-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня состоятся матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-1000, Рим. Расписание матчей на 6 мая (время начала московское):

12:00. Александра Эала (Филиппины) – Магдалена Френх (Польша);

12:00. Магда Линетт (Польша) – Татьяна Мария (Германия);

12:00. Лукреция Стефанини (Италия) – Елена Остапенко (Латвия);

12:00. Панна Удварди (Венгрия) – Алина Корнеева (Россия);

13:00. Катержина Синякова (Чехия) – Лоис Буассон (Франция);

13:30. Лиза Пигато (Италия) – Тайра Катерина Грант (Италия);

13:30. Виктория Голубич (Швейцария) – Федерика Урджези (Италия);

13:30. Леолия Жанжан (Франция) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия);

15:00. Лаура Зигемунд (Германия) – Сара Бейлек (Чехия);

15:00. Юлия Путинцева (Казахстан) – Тереза Валентова (Чехия);

15:00. Питон Стирнс (США) – ДЖаниче Чен (Индонезия);

15:00. Тэйлор Таунсенд (США) – Нурия Бранкаччо (Италия);

15:00. Солана Сьерра (Аргентина) – Тамара Корпач (Германия);

15:00. Лилли Тагер (Австрия) – Мария Саккари (Греция);

16:30. Кэти Бултер (Великобритания) – Ева Лис (Германия);

16:30. Далма Галфи (Венгрия) – Анастасия Потапова (Австрия);

16:30. Юлия Стародубцева (Украина) – Симона Вальтерт (Швейцария);

18:00. Каролина Плишкова (Чехия) – Джессика Бузас-Манейро (Испания);

18:00. Кэти Макнелли (США) – Дарья Касаткина (Австралия);

18:00. Оксана Селехметьева (Россия) – Ребекка Масарова (Швейцария);

18:00. Ноэми Базилетии (Италия) – Айла Томлянович (Австралия);

20:00. Элизабетта Коччаретто (Италия) – Синья Краус (Австрия).