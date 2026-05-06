Сегодня, 6 мая, в Риме, Италия, стартует грунтовый турнир категории АТР-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня состоятся матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.

Теннис. Турнир АТР-1000, Рим. Расписание матчей на 6 мая (время начала московское):

12:00. Фабиан Марожан (Венгрия) – Вит Коприва (Чехия);

12:00. Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Адриан Маннарино (Франция);

12:00. Чжан Чжичжэнь (Китай) – Даниэль Альтмайер (Германия);

12:00. Дженсон Бруксби (США) – Себастьян Баэс (Аргентина);

13:30. Марко Трунгеллити (Аргентина) – Захари Свайда (США);

13:30. Камило Уго Карабельи (Аргентина) – Александр Шевченко (Казахстан);

13:30. Александр Мюллер (Франция) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);

14:00. Хуберт Хуркач (Польша) – Янник Ханфман (Германия);

15:00. Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Франсиско Комесанья (Аргентина);

15:30. Маттео Арнальди (Италия) – Хауме Мунар (Испания);

16:30. Пабло Карреньо-Буста (Испания) –Алехандро Табило (Чили);

16:30. Александар Вукич (Австралия) – Патрик Кипсон (США);

16:30. Йеспер де Йонг (Нидерланды) – Нуну Боржеш (Португалия);

18:00. Джейкоб Фирнли (Великобритания) – Джованни Мпетчи Перрикар (Франция);

18:00. Мартон Фучович (Венгрия) – Дино Пржимич (Хорватия);

21:30. Федерико Чина (Италия) – Александр Блокс (Бельгия).