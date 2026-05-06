Фото: Карлос Алькарас праздничным тортом отмечает день рождения

Вторая ракетка мира и победитель семи турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас отметил день рождения праздничным тортом. Вчера, 5 мая, Алькарасу исполнилось 23 года. Фото теннисиста, запечатлённого с десертом, опубликовал аккаунт Lucitroen в соцсети.

Фото: Личный архив Люции Троен

Ранее Алькарас снялся с розыгрыша «Мастерсов» в Мадриде и Риме (Италия), а также с предстоящего «Ролан Гаррос» – 2026 из-за травмы запястья. Во время появления теннисиста на светских мероприятиях на его запястье был замечен специальный фиксатор, как на фото выше. Также в СМИ сообщалось, что Алькарас планирует принять участие в турнире ATP-500 в Лондоне (15-21 июня) и Уимблдоне, который стартует 29 июня.