Захарова ответила, были ли у неё когда-то матчи, похожие на встречу с Ястремской в Риме

81-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова, отыгравшаяся в матче с украинкой Даяной Ястремской в первом круге «тысячника» в Риме со счёта 1:6 на тай-брейке в решающем сете, поделилась, играла ли когда-то настолько длинные встречи.

Рим (ж). 1-й круг
05 мая 2026, вторник. 16:25 МСК
Анастасия Захарова
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 8
6 		5 6 6
         
Даяна Ястремская
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

— Получается, что матч длился три с лишним часа. Всплывают в памяти какие-то похожие поединки из карьеры?
— Чтобы я 1:6 уступала на тай-брейке и потом выиграла — нет. Были только в детстве. Я играла в своём родном городе матч. Точно так же проигрывала 1:6, но тогда мне было лет восемь-девять. И тогда родители тоже были в огромном восторге, что я выиграла, — сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

