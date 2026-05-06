«Ничего особо у неё не поменялось». Захарова — о том, удивила ли её Ястремская в Риме
81-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова, в первом круге «тысячника» в Риме обыгравшая украинку Даяну Ястремскую, ответила, удивила ли её чем-то соперница.
Рим (ж). 1-й круг
05 мая 2026, вторник. 16:25 МСК
Анастасия Захарова
Окончен
2 : 1
Даяна Ястремская
— Чем соперница тебя сегодня удивила?
— Ничем. Мы играли с ней уже два раза. Ничего особо у неё не поменялось. Единственное, не совсем комфортное для меня покрытие — это грунт был. В прошлый раз я играла с ней тоже на грунте, а самый первый — на траве. Было поприятнее на ней играть. А на грунте, конечно, отдельная история. Но здесь грунт хороший, мне понравился. Мало было неудачных отскоков, а больше попаданий, — сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
