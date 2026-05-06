Захарова — о подготовке к матчу с Носковой: попробуем с командой на неё составить план

81-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова, в первом круге «тысячника» в Риме обыгравшая украинку Даяну Ястремскую, ответила, как планирует готовиться к матчу во второй стадии турнира, где сразится с чешкой Линдой Носковой.

— Следующая соперница у тебя — Линда Носкова. Как к ней будешь готовиться? Что про неё знаешь?

— Ой, наверное, я тоже с ней играла. Надо посмотреть, как в прошлый раз было. И последние её матчи — тоже посмотреть. Так что попробуем как-то с командой на неё составить план — как и что мне играть, — сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.