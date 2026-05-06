Даниил Медведев провёл мастер-класс перед своим стартом на «Мастерсе» в Риме

Девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев накануне своего старта на «Мастерсе» в Риме провёл мастер-класс для детей. Кадры проводимого Медведевым мастер-класса передаёт с места событий корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Медведев сыграет на турнире в статусе седьмого сеяного. Он начнёт в Риме выступление со второго круга, где его соперником станет победитель матча между греком Стефаносом Циципасом и чехом Томашем Махачем. Действующий чемпион турнира в Риме — испанец Карлос Алькарас.

Последним результатом Медведева является матч 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде, где россиянин проиграл итальянцу Флавио Коболли (3:6, 7:5, 4:6).

Сетка "Мастерса" в Риме
