Джумхур с «баранкой» обыграл Маннарино в первом круге «Мастерса» в Риме

87-я ракетка мира боснийский теннисист Дамир Джумхур обыграл в первом круге «Мастерса» в Риме представителя Франции Адриана Маннарино, занимающего в мировом рейтинге 45-е место. Встреча соперников продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:0.

По ходу матча Джумхур сделал один эйс, допустил три двойные ошибки, а также реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. Маннарино ни разу не подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных.

В следующем круге Джумхур сразится с американцем Лёнером Тьеном, занимающим в мировом рейтинге 21-е место. Действующий победитель турнира — испанец Карлос Алькарас.