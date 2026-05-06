Джумхур с «баранкой» обыграл Маннарино в первом круге «Мастерса» в Риме
87-я ракетка мира боснийский теннисист Дамир Джумхур обыграл в первом круге «Мастерса» в Риме представителя Франции Адриана Маннарино, занимающего в мировом рейтинге 45-е место. Встреча соперников продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:0.
Рим (м). 1-й круг
06 мая 2026, среда. 12:10 МСК
Дамир Джумхур
Адриан Маннарино
По ходу матча Джумхур сделал один эйс, допустил три двойные ошибки, а также реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. Маннарино ни разу не подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных.
В следующем круге Джумхур сразится с американцем Лёнером Тьеном, занимающим в мировом рейтинге 21-е место. Действующий победитель турнира — испанец Карлос Алькарас.
