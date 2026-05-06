Алина Корнеева не смогла выйти во второй круг «тысячника» в Риме, проиграв Удварди

122-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева не смогла выйти во второй круг «тысячника» в Риме, проиграв в стартовом матче турнира венгерке Панне Удварди, занимающей в мировом рейтинге 71-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 37 минут и завершилась со счётом 2:6, 6:7 (2:7).

По ходу матча Удварди подала навылет один раз, столько же — ошиблась на подаче, а также реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. Корнеева сделала также один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге Панна Удварди сразится с бельгийкой Элисе Мертенс, занимающей в мировом рейтинге 22-е место.