Алина Корнеева не смогла выйти во второй круг «тысячника» в Риме, проиграв Удварди
122-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева не смогла выйти во второй круг «тысячника» в Риме, проиграв в стартовом матче турнира венгерке Панне Удварди, занимающей в мировом рейтинге 71-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 37 минут и завершилась со счётом 2:6, 6:7 (2:7).
Рим (ж). 1-й круг
06 мая 2026, среда. 12:05 МСК
По ходу матча Удварди подала навылет один раз, столько же — ошиблась на подаче, а также реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. Корнеева сделала также один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти.
В следующем круге Панна Удварди сразится с бельгийкой Элисе Мертенс, занимающей в мировом рейтинге 22-е место.
