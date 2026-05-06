Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дженсон Бруксби — Себастьян Баэс, результат матча 6 мая 2026, счёт 0:2, 1-й круг; ATP 1000 Рим

Определился соперник Бублика во втором круге «Мастерса» в Риме
Комментарии

65-я ракетка мира аргентинский теннисист Себастьян Баэс в первом круге «Мастерса» в Риме обыграл соперника из США Дженсона Бруксби, занимающего в мировом рейтинге 63-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 40 минут и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (10:8).

Рим (м). 1-й круг
06 мая 2026, среда. 12:10 МСК
Дженсон Бруксби
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 8
6 		7 10
         
Себастьян Баэс
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс

По ходу матча Бруксби сделал один эйс, столько же раз ошибся на подаче, а также сумел реализовать три брейк-пойнта из шести заработанных. Баэс подал навылет также один раз, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти.

Следующим соперником Баэса станет 11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик.

Сетка "Мастерса" в Риме
Материалы по теме
«С Маратом начали тренироваться. Пока всё хорошо, весело». Рублёв — на «Мастерсе» в Риме
Эксклюзив
«С Маратом начали тренироваться. Пока всё хорошо, весело». Рублёв — на «Мастерсе» в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android