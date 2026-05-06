Определился соперник Бублика во втором круге «Мастерса» в Риме
65-я ракетка мира аргентинский теннисист Себастьян Баэс в первом круге «Мастерса» в Риме обыграл соперника из США Дженсона Бруксби, занимающего в мировом рейтинге 63-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 40 минут и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (10:8).
Рим (м). 1-й круг
06 мая 2026, среда. 12:10 МСК
По ходу матча Бруксби сделал один эйс, столько же раз ошибся на подаче, а также сумел реализовать три брейк-пойнта из шести заработанных. Баэс подал навылет также один раз, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти.
Следующим соперником Баэса станет 11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик.
