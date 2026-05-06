Анастасия Захарова ответила, есть ли какая-либо конкретная причина её прогресса

81-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова объяснила, видит ли конкретную причину своего спортивного прогресса за последнее время.

— В последнее время у тебя и в результатах большой прогресс, и в рейтинге поднялась хорошо. Как ты сама это объясняешь? Как получился этот скачок?

— Не знаю. Мне кажется, я как-то постепенно всегда расту, я всегда двигаюсь вперёд. Не сказать, что так быстро, как некоторые другие игроки. Но как-то каждый год, каждый год я улучшаюсь, становлюсь чуть-чуть лучше. Надеюсь, что в этом году я всё-таки доползу до 50-й ракетки мира, — сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.