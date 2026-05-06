Стало известно, с кем сыграет Зверев во втором круге «Мастерса» в Риме

64-я ракетка мира немецкий теннисист Даниэль Альтмайер в первом круге «Мастерса» в Риме обыграл представителя Китая Чжан Чжичжэня, занимающего в мировом рейтинге 239-е место. Встреча соперников продолжалась 2 часа 24 минуты и завершилась со счётом 4:6, 7:6 (7:3), 6:4.

По ходу матча Чжичжэнь сделал шесть эйсов, дважды ошибся на подаче, а также реализовал три брейк-пойнта из шести. Альтмайер подал навылет 11 раз, допустил столько же двойных ошибок, сколько соперник, и реализовал также три брейк-пойнта из шести.

В следующем круге соперником Альтмайера станет его соотечественник третья ракетка мира Александр Зверев.