Чжана Чжичжэнь — Даниэль Альтмайер, результат матча 6 мая 2026, счёт 1:2, 1-й круг; ATP 1000 Рим

Стало известно, с кем сыграет Зверев во втором круге «Мастерса» в Риме
64-я ракетка мира немецкий теннисист Даниэль Альтмайер в первом круге «Мастерса» в Риме обыграл представителя Китая Чжан Чжичжэня, занимающего в мировом рейтинге 239-е место. Встреча соперников продолжалась 2 часа 24 минуты и завершилась со счётом 4:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Рим (м). 1-й круг
06 мая 2026, среда. 12:10 МСК
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 3 4
4 		7 7 6
         
По ходу матча Чжичжэнь сделал шесть эйсов, дважды ошибся на подаче, а также реализовал три брейк-пойнта из шести. Альтмайер подал навылет 11 раз, допустил столько же двойных ошибок, сколько соперник, и реализовал также три брейк-пойнта из шести.

В следующем круге соперником Альтмайера станет его соотечественник третья ракетка мира Александр Зверев.

Сетка "Мастерса" в Риме
«С Маратом начали тренироваться. Пока всё хорошо, весело». Рублёв — на «Мастерсе» в Риме

