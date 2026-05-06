Стало известно, с кем сыграет Зверев во втором круге «Мастерса» в Риме
Поделиться
64-я ракетка мира немецкий теннисист Даниэль Альтмайер в первом круге «Мастерса» в Риме обыграл представителя Китая Чжан Чжичжэня, занимающего в мировом рейтинге 239-е место. Встреча соперников продолжалась 2 часа 24 минуты и завершилась со счётом 4:6, 7:6 (7:3), 6:4.
Рим (м). 1-й круг
06 мая 2026, среда. 12:10 МСК
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 3
|4
|
|7 7
|6
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
По ходу матча Чжичжэнь сделал шесть эйсов, дважды ошибся на подаче, а также реализовал три брейк-пойнта из шести. Альтмайер подал навылет 11 раз, допустил столько же двойных ошибок, сколько соперник, и реализовал также три брейк-пойнта из шести.
В следующем круге соперником Альтмайера станет его соотечественник третья ракетка мира Александр Зверев.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 мая 2026
-
14:43
-
14:34
-
14:11
-
14:00
-
13:49
-
13:30
-
13:23
-
13:11
-
12:26
-
12:16
-
11:32
-
10:00
-
09:30
-
00:48
-
00:28
- 5 мая 2026
-
23:42
-
23:13
-
22:23
-
22:03
-
21:53
-
21:33
-
21:03
-
20:13
-
20:02
-
19:39
-
19:33
-
19:09
-
18:52
-
18:36
-
18:23
-
17:48
-
17:37
-
17:24
-
16:49
-
16:29