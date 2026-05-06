Захарова рассказала об отличиях «тысячников» от остальных турниров, на которых играла

81-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова назвала отличия «тысячников», на которых выступала в этом году, от предыдущих турниров, где ей доводилось играть.

— В этом сезоне ты проехалась по всем «тысячникам», которые уже были и на которые ты раньше не попадала. Это наивысшая категория WTA. Насколько эти турниры отличаются от тех, на которых ты раньше играла?

— Ой, да много чего отличается. В организации турнира, в проведении этого турнира, в месте, в котором ты выступаешь, играешь. Если ты играл где-то на турнирах ITF, там не было такой организации, всем как-то было вообще всё равно — кто сыграл, кто выиграл. А здесь, конечно, больше мотивации сыграть, победить, плюс какие-то подарки получаешь, больше проводишь времени в прекрасных местах, в хороших отелях живёшь. Кормят очень хорошо. А на тех турнирах вечно думаешь — где, как и что покушать, — сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.