Новак Джокович провёл тренировку на площади Пьяцца-дель-Пополо в Риме

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович накануне своего старта на турнире категории «Мастерс» в Риме провёл тренировку на знаменитой достопримечательности столицы Италии — площади Пьяцца-дель-Пополо (итал. площадь народа). Видео с места событий передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Перед тренировкой Джоковича на площади упражнялся грек Стефанос Циципас. Серб по приезде поприветствовал греческого теннисиста и его команду, а после этого начал свою тренировку.

Джокович начнёт своё выступление в Риме со второго круга в статусе третьего сеяного. Его первым соперником станет победитель матча между Мартоном Фучовичем и Дино Прижмичем.

Сетка "Мастерса" в Риме
