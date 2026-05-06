«Пока что всё хорошо, весело». Рублёв — о работе с Сафиным накануне «Мастерса» в Риме

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв накануне своего старта на «Мастерсе» в Риме рассказал, когда прибыл в столицу Италии, а также положительно оценил свою работу с экс первой ракеткой мира Маратом Сафиным.

— Андрей, как давно ты уехал из Мадрида? Заезжал ли ещё куда-то? И когда добрался в Рим?

— Мы прилетели в понедельник. И до этого просто тренировались всю неделю, готовились. В Барселоне.

— Видели здесь Марата. Вы с ним воссоединились. Как проходит совместная работа с ним?

— Да пока что всё хорошо, весело. На данный момент всё пока нормально, — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.