Мирра Андреева потренировалась с Сораной Кырстей в Риме

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева провела тренировку с румынкой Сораной Кырстей перед своим стартом на «тысячнике» в Риме. Видео с места событий передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

На «тысячнике» Мирра Андреева начнёт выступление со второго круга в статусе восьмой сеяной. Её первой соперницей станет хорватская теннисистка Антония Ружич (59-я ракетка мира).

На днях Андреева дошла до финалов турнира WTA-1000 в Мадриде в одиночном и парном разрядах, но проиграла оба матча.

В текущем сезоне Мирра Андреева уже завоевала два титула на «пятисотниках» в Линце и Аделаиде.