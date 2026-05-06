«Просто спокойно занимался». Рублёв — о досуге между турнирами в Мадриде и Риме

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил, провёл ли по-особенному досуг между «Мастерсами» в Мадриде и Риме, как его соотечественник Карен Хачанов.

— Карен Хачанов говорил, что остался в Мадриде на несколько дней и успел ещё сходить на футбольный матч Лиги чемпионов. У тебя был какой-то поход такого досугового характера?

— Нет. У меня были выходные, и я в Мадриде остался. И дальше всё — просто с понедельника начал тренироваться. Ничего такого особо не было — просто спокойно занимался. Тренировки-восстановление, тренировки-восстановление, всё спокойно, — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.